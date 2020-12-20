رئاسة البرلمان تتسلم طلبا نيابيا لاستجواب وزير المالية علي علاوي

2020/12/20 | 16:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تسلمت رئاسة مجلس النواب ، طلبا رسميا مرفقا بتواقيع 40 نائبا لاستجواب وزير المالية علي علاوي عن اخفاقه في ايجاد الحلول للازمة المالية الراهنة ، ولجوئه الى التلاعب بسعر صرف العملة العراقية .وتضمن الطلب النيابي الذي تبنى تقديمه النائب عن تحالف الفتح عدي عواد ، لائحة بـ 10 مخالفات تحريرية على ان يتم تحديد موعد عاجل لجلسة الاستجواب وان تكون في اول جلسة بعد استئناف جلسات مجلس النواب ./انتهى5

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