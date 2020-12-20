وصول قوة سورية روسية للحدود مع العراق.. ما هي مهمتها؟

2020/12/20 | 16:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت قوة مشتركة روسية سورية، إلى محيط المنفذ الحدودي السوري العراقي في منطقة البوكمال بريف دير الزور الشرقي....

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