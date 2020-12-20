2020/12/20 | 16:58 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، اليوم الأحد، عن الجهة التي رشحت محافظ البنك المركزي مصطفى مخيف، فيما أكد ان نائب رئيس مجلس النواب الأول حسن الكعبي يمنع استجواب مخيف.وقال القيادي في التحالف معين الكاظمي، في تصريح اطلع عليه “عراقي نيوز،” ان “محافظ البنك المركزي مصطفى مخيف، هو مرشح التيار الصدري (تحالف سائرون)، والحديث بغير ذلك غير واقعي، كما أن نائب رئيس مجلس النواب الأول حسن الكعبي يمنع استجواب مخيف، رغم وجود إصرار من نواب من كتل سياسية مختلفة”.وبين الكاظمي ان “رفع سعر صرف الدولار جاء من أجل فائدة بعض المصارف الاهلية التابعة لجهات وشخصيات متنفذة، وهذه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحالف العامري: محافظ البنك المركزي تابع للتيار الصدري ويمنع استجوابه في البرلمان عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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