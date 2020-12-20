العراق يطلق رحلات لبلدين انتشر فيها كورونا بسلالته “الخطيرة”.. هل سيدخل “كورونا الجديد” البلاد أم سيعود حظر الطيران لاوروبا؟

2020/12/20 | 16:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

بالتزامن مع عودة العراق تسيير رحلاته المباشرة إلى اوروبا يوم الثلاثاء الماضي، عقب توقف دام فترة طويلة، وذلك من خلال التعاقد مع شركة سلوفاكية، بفعل الحظر الاوروبي المفروض على الطائرات العراقية، أعلن في عدد من الدول الاوروبية انتشار سلالة جديدة “خطيرة” وسريعة الانتشار من كورونا.

السلالة الجديدة من فيروس كورونا اعلنت عنها بريطانيا يوم امس السبت، مؤكدة اكتشاف هذا النوع الجديد من الفيروسات التاجية يمكن أن تكون معدية بنسبة 70% أكثر من المعتاد.

بدورها أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، رصد تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخرا في ثلاث دول أخرى، وهي الدنمارك وهولندا وأستراليا.

وذكرت المنظمة، أن السلطات البريطانية، تواصل تقديم كل المعطيات المتوفرة لديها، حول النوع الجديد من كوفيد-19، بما في ذلك نتائج التحليل والبحث المستمر.

وأضافت المنظمة: “سنواصل إطلاع وإبلاغ، الدول الأعضاء والجمهور بالمعلومات الجديدة، عند حصولنا على المزيد عن خصائص هذا النوع من الفيروسات وعن أي عواقب قد تسفر عن ظهوره”.

رحلات عراقية لبلدين من اصل 4 بلدان انتشرت فيها السلالة الجديدة

ويأتي انتشار هذه السلالة الجديدة لفيروس كورونا، بالتزامن مع تسيير العراق رحلاته المباشرة إلى اوروبا، حيث أعلنت وزارة النقل/ الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، الثلاثاء الماضي، تسيير أولى الرحلات من مطار بغداد الدولي مروراً بمطار اربيل وتوجهت بعد ذلك الى مطار دوسلدورف الدولي (ألمانيا) ضمن التوقيتات المحددة على جدول رحلات الشركة”.

وأشار الى أن “الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ستسير رحلات اخرى الى عدة وجهات من القارة الأوروبية وبشكل منتظم ومنها (برلين ، لندن ، فرانكفورت ، كوبنهاكن)”.

ومن الملاحظ فإن من بين الرحلات 3 منها الى مدن المانية، وواحدة إلى العاصمة البريطانية لندن، والأخرى عاصمة الدنمارك كوبنهاغن.

ومن الملاحظ في اعلان منظمة الصحة العالمية، فإن السلالة الجديدة المنتشرة في بريطانيا ظهرت ايضا في الدنمارك وهولندا واستراليا، مايعني ان بلدين يستعد العراق لتسيير رحلاته اليه، انتشرت فيها السلالة الجديدة من كورونا من اصل 4 بلدان وهي كل من بريطانيا والدنمارك.

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