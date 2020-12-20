نائب: لن نصوت على اي تخفيض لرواتب الموظفين

2020/12/20 | 17:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد النائب عن تحالف سائرون جواد الموسوي، اليوم الاحد، انه لن يوافق او يصوت على اي تخفيض لرواتب الموظفين او التلاعب بارزاقهم.

وقال الموسوي في بيان صحفي، ان “السياسة المالية والنقدية هي من مسؤوليات وصلاحية الحكومة وقد قامت الحكومة وحسب رؤيتها لمعالجة الازمة الاقتصادية برفع سعر الصرف”.

واضاف الموسوي، انه “في حال ان يطلب من ممثلي الشعب في مجلس النواب ان يصوتوا على تخفيض رواتب الموظفين ومخصصاتهم والتلاعب بارزاقهم بهذه الطريقة العشوائية وغير المدروسة فهذا امر مستحيل ولن تتم الموافقة او التصويت على اي تخفيض”.

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