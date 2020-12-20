إتلاف ألبان غير صالحة للاستهلاك البشري ومواد فشلت في الفحص بمنفذي مندلي والشلامجة

2020/12/20 | 17:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، إتلاف عجلتين محملتين بمادة (الألبان) غير صالحة للاستهلاك البشري وإعادة مواد فشلت في الفحص المختبري في منفذي مندلي والشلامجة الحدوديين.

وقالت الهيأة في بيان صحفي، ان “كوادرها في منفذ مندلي الحدودي بمحافظة ديالى، قامت باتلاف عجلتين نوع (براد) محملتين بمادتي (الحليب والقشطة) غير صالحة للاستهلاك البشري لتجاوز فترة إنتاجها ثلثي المدة”، مبينة انه “تمت عملية الائتلاف وفق محضر اصولي من لجنة شكلت أعضاؤها مديرية المنفذ الحدودي وشرطة الكمارك والكمرك المدني وممثل الاستخبارات والأمن الوطني ووزارة الصحة”.

وفي سياق آخر، اشار البيان الى ان “منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة البصرة، اعاد عجلة محملة بمادة (هاييبوكلوريد الصوديوم ) للاستعمال الصناعي إلى الجانب الإيراني وذلك لفشل المادة في الفحص المختبري للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية”، لافتا الى انه “تمت عملية الإعادة وفق محضر اصولي من الجهات المعنية”.

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