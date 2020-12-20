أمانة مجلس الوزراء تصدر اعماماً خاصاً بمتطلبات عمل مجلس الخدمة الإتحادي

2020/12/20 | 17:03 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الأحد، اعماماً خاصاً بمتطلبات عمل مجلس الخدمة الاتحادي.وذكرت الامانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان تلقته “عراقي نيوز”، أنها “اصدرت اعماما الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، يقضي بالتنسيق المباشر بينها ومجلس الخدمة العامة الاتحادي من خلال استحداث موقعا الكترونيا، او تسمية مخول لتلبية متطلبات عمل المجلس انفا، والاجابة على المخاطبات الرسمية خلال (٢١) يوم عمل كحد اقصى”.وأضافت، أن “ذلك يأتي لتمكين مجلس الخدمة العامة الاتحادي من القيام بالمهمات الموكلة اليه بموجب القانون (٤لسنة ٢٠٠٩)”.

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