أكثر من ألف إصابة جديدة بالفيروس القاتل في العراق

2020/12/20 | 17:22 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت الحصيلة إلى أكثر 584 ألف إصابة بفيروس كورونا (Getty)

الترا عراق - فريق التحرير

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الأحد، إلى أكثر من 584 ألف حالة.

سجل العراق أكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

ونشرت وزارة الصحة الموقف الوبائي التفصيلي، 20 كانون الأول/ديسمبر، وتضمن تسجيل 1027 إصابة، و17 حالات وفاة فقط خلال 24 ساعة.

وأشار الموقف، إلى تسجيل أكثر من 1964 حالة تماثل إلى الشفاء بنسبة 89%، فيما بلغ عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج أكثر من 50 ألف شخص، 177 منهم تحت العناية المركزة.

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