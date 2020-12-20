المالكي يعلق بشأن تخفيض قيمة الدينار العراقي

2020/12/20 | 17:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 15 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

رأى الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية، نوري المالكي، الاحد، ان تخفيض قيمة الدينار العراقي سيمس حياة المواطن بشكل مباشر، وله اثار كارثية خطيرة قد تؤدي لانهيار الوضع العام، ان لم يصحبها تدخل مباشر من الحكومة.





وقال المالكي، في تغريدة تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (20 كانون الاول 2020)، انه "اذا كان تخفيض قيمة الدينار العراقي هي خطوة لمعالجة الازمة الاقتصادية وسد العجز الحاصل في الموازنة، لكن يبقى السؤال ما هي اجراءات الحكومة لحماية المواطن ومراعاة ظروف المواطن المعيشية من التلاعب والاستغلال الذي سيمس حياته بشكل مباشر، أثر تخفيض قيمة الدينار".

وأضاف: "وهي اثار كارثية خطيرة قد تؤدي لانهيار الوضع العام وتدمير بنية الدولة والمجتمع ان لم يصحبها تدخل مباشر من الحكومة واجهزتها الامنية والاقتصادية".

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