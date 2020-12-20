خلية الازمة النيابية : لن نصوت على اي تخفيض لرواتب الموظفين او التلاعب بارزاقهم

2020/12/20 | 17:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكدت خلية الازمة النيابية ، ان السياسة المالية والنقدية هي من مسؤوليات وصلاحية الحكومة ، وقد قامت الحكومة وحسب رؤيتها لمعالجة الازمة الاقتصادية برفع سعر الصرف .وانتقد مقرر الخلية النائب جواد الموسوي ، الاجراءات الحكومية بالقول " ان الطلب من ممثلي الشعب في مجلس النواب ان يصوتوا على تخفيض رواتب الموظفين ومخصصاتهم والتلاعب بارزاقهم بهذه الطريقة العشوائية وغير المدروسة ، امر مستحيل ولن تتم الموافقة او التصويت على اي تخفيض"./انتهى5

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