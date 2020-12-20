كشف تفاصيل قتل شاب لشقيقتيه في مدينة الصدر بالعراق

2020/12/20 | 17:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية العراقية، الاحد، عن تفاصيل مقتل شقيقتين في مدينة الصدر شرقي بغداد....

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