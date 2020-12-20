2020/12/20 | 17:29 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد أُممي يصل ذي قار ويعقد فور وصوله إجتماعاً مع حقوق ألإنسان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/20 | 17:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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