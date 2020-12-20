الداخلية توضح تفاصيل مقتل شقيقتين في مدينة الصدر

2020/12/20 | 17:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، عن تفاصيل مقتل شقيقتين في مدينة الصدر شرقي بغداد.

وقال مدير علاقات واعلام الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه ان “حادثة قتل فتاتين شقيقتين ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد، تمت على يد شقيقهم المخمور”.

واضاف ان “القاتل ادى سبب قتله لشقيقتين انه بداعي الشرف”، لافتا الى ان “المعلومات تشير الى ان الحادثة نفذها تحت تأثير الكحول”.

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