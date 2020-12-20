جمعية الاولمبية تدعو لجنة النيابية الى مراقبة تنفيذ خارطة الطريق الرياضية

2020/12/20 | 17:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

دعا المتحدث الرسمي عن أغلبية اعضاء الجمعية العامة للجنة الاولمبية العراقية، مصطفى جبار علك، لجنة الشباب والرياضة النيابية، الى مراقبة تنفيذ خارطة الطريق الرياضية خلال الفترة المقبلة.

وقال علك في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه ان ”قرار الاولمبية الدولية يعد بمثابة الانتصار لكلمة الجمعية العامة، وخارطة الطريق التي رسمها الأعضاء، قبل ذهاب الوفد العراقي الى سلطنة عمان الاسبوع الماضي ، وسنعمل على الجلوس مع وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال ، للتباحث في نتائج هذا الاجتماع ، ومناقشة باقي الخطوات التي رسمتها عمومية الاولمبية ، ومنها الدعوة لعقد اجتماع استثنائي للجمعية العامة في الشهر القادم ، على أن يتضمن جدول الاعمال مناقشة القضايا العالقة ، أهمها اعتماد انتخابات لجنة الرياضيين الاولمبيين واللجنة النسوية ، و اتخاذ القرار بتصويت اعضاء الجمعية العامة ، بشأن الشكوى المقدمة من وزير الشباب والرياضة السابق احمد رياض بحق السيد سرمد عبدالاله ، واتخاذ القرار بتصويت الجمعية العامة بشأن انتخابات المكتب التنفيذي والشخصيات الرياضية التي جرت في الشهر الماضي”.

وأختتم علك ، “اتمنى من الكابتن رعد حمودي التوقف عن اصدار بيانات بصفة رئيس اللجنة الاولمبية العراقية ، والاقرار بانتهاء فترة ولايته ، و انهاء المحاولات الرامية لفرض آرائه الشخصية بخصوص تشكيل اللجنة الثلاثية والتي سنرفض التعامل مع اي من اعضائها دون موافقة الجمعية العمومية على تسميتهم”، داعياً رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية عباس عليوي الى “المساهمة بشكل فاعل للاشراف ومراقبة تنفيذ خارطة الطريق في المرحلة القادمة ، و عدم السماح لفرض اجتهادات شخصية على الجمعية العامة”.



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