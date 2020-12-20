مجلس الوزراء يخفض أجور الموازين الجسرية

2020/12/20 | 17:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قرر مجلس الوزراء، تخفيض أجور الموازين الجسرية العاملة في المنافذ الحدودية.وأوضحت الأمانة العامة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جاء ذلك خلال الجلسة الثلاثين للمجلس المنعقدة بتأريخ 15 /12 /2020، حيث وافق على تخفيض أجور الموازين الجسرية العاملة في المنافذ الحدودية من مبلغ مقداره (10000) آلاف دينار للطن …

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