2020/12/20 | 17:40 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، اجتماعاً في مقر الاتحاد بالدوحة لمناقشة الامور المتعلقة بنسخة 25 من كأس الخليج “خليجي”.

وسيعقد الاتحاد عدة اجتماعات للفترة من 20-22 كانون الاول الجاري، وذلك لمناقشة العديد من الموضوعات وعمل اللجان.

وفي جلسة اليوم، قرر الاتحاد تشكيل لجنة تقييم ملف خليجي 25، حيث قامت بدراسة الملف الذي تقدمت به العراق لاستضافة البطولة المقبلة وتشكيل لجنة لزيارة العراق وتفقد منشآتها.

يذكر أن بطولة خليجي 25 من المقرر أن تقام خلال كانون الاول 2021 أو الشهر الذي يليه أو وفق ما يراه المكتب التنفيذي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفد خليجي يصل العراق قريباً لتقييم ملف العراق لاستضافة خليجي 25 7 SKY TV.

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