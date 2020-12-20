كورونا كردستان.. تسجيل 502 حالة تعافي في عموم الاقليم

2020/12/20 | 17:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} سجلت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الأحد، عن تسجيل 502 حالة تعافي من الاصابة بفيروس كورونا المستجد في عموم الاقليم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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