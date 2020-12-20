الداخلية تكشف تفاصيل مهمة عن جريمة شرف شرقي بغداد

2020/12/20 | 17:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اوضحت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، تفاصيل مهمة عن حادثة مقتل فتاتين على يد شقيقهما شرقي بغداد.

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