العراق يسجل 17 وفاة جديدة بـ

2020/12/20 | 17:47 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 1027 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع مجمل الإصابات داخل الدولة إلى 584145 حالة.كما سجلت "الصحة" 17 حالة وفاة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات إلى 12697 حالة، بحسب بيان …

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