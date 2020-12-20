الكاظمي يوجه دعوة لرئيس الوزراء الكويتي لزيادة العراق

2020/12/20 | 17:47 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، سفير دولة الكويت لدى العراق، سالم غصاب الزمانان.وجرى خلال اللقاء، وفقا للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، بحث التعاون بين البلدين الجارين، وتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة …

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