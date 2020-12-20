السليمانية تحتفل باول ايام الشتاء واطول ليلة

2020/12/20 | 17:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحتفل السليمانية ليلة الاحد، بمناسبة " ليلة يلدا" التي تعد اطول ليلة في العام فيما يكون يوم غد الاثنين اول ايام واطول ايام الشتاء.

وتقام سنويا بالمناسبة احتفالات وتنظم موائد خاصة لكن ظروف مكافحة فايروس كورونا انعكس سلبا على تلك الفعاليات كما رجحت جمعية التراث والفلكور الكوردي، عدم مشاركتها بمناسبة ليلة " يلدا" ورأس السنة الميلادية، وذلك بسبب تعليمات مواجهة فايروس كورونا في اقليم كوردستان، لافتا الى ان الجمعية ربما لن تستطيع ايضا، المشاركة بفعاليات رأس السنة الميلادية 2021 لنفس السبب.

ويشهد يوم غد الاحد بدء فصل الشتاء في نصف الكرة الجنوبي وبدء فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي.

يشار الى ان ظاهرة الانقلاب الشتوي تحدث في 20 -21 او 22 من شهر كانون الاول من كل عام، وفي حالة نادرة حدثت الظاهرة هذه في الـ 23 من كانون الاول من العام 1903، ومن المرجح ان تتكرر في الـ 23 من كانون الاول من العام 2303، اي بعد 283 عاما.

PUKmedia خاص

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