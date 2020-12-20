الاقليم يسجل 502 حالة تعافي من كورونا

2020/12/20 | 17:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الأحد، عن تسجيل 502 حالة تعافي من الاصابة بفايروس كورونا المستجد في عموم الاقليم خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.

وجاء في بيان الوزارة المرقم 298، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

1.



الفحوصات: (5337 فحوصات جديدة)

• (2040) اربيل

• (694) السليمانية

• (2493) دهوك

• (15) حلبجة

• (67) كرميان

• (28) رابرين

2.



الاصابات: (118 اصابات جديدة)

• (32) اربيل

• (29) السليمانية

• (48) دهوك

• (0) حلبجة

• (9) كرميان

• (0) رابرين

3.



الشفاء: ( 502 حالة شفاء جديدة)

• (163) اربيل

• (9) السليمانية

• (307) دهوك

• (4) حلبجة

• (19) كرميان

• (0) رابرين

4.



وفيات: (8 حالة وفاة)

• (1) اربيل

• (5) السليمانية

• (0) دهوك

• (0) حلبجة

• (1) كرميان

• (1) رابرين

احصائية عامة:

الحجر الصحي 21871 (21871 مغادرة)

الفحوصات 897290 ( 313540 اربيل ، 195677 السليمانية، 380863 دهوك، 7210 حلبجة)

الاصابات 101661 ( 35950 اربيل ، 29442 السليمانية، 33171 دهوك، 3098 حلبجة)

الشفاء 66903 ( 23580 اربيل ، 20084 السليمانية، 20315 دهوك، 2924 حلبجة)

تحت العناية المركزة 31418 ( 11471 اربيل ، 7725 السليمانية، 12190 دهوك، 32 حلبجة)

الوفيات 3340 (899 اربيل ، 1633 السليمانية، 666 دهوك، 142 حلبجة).

الوزارة دعت المواطنين ايضا الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن " 122" لاي حالة طارئة.

PUKmedia خاص

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