انخفاض كبير في اعداد الاصابات بكورونا بالعراق

2020/12/20 | 17:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأحد،

الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال

الـ24 ساعة الماضية في عموم المحافظات

العراقية.

وقالت الوزارة في بيان حصلت وكالة نون

عليه ، (20 كانون الأول 2020)، إن "الكوادر

الص

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