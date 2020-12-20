وزير الصحة البريطاني: سلالة كورونا الجديدة خرجت عن السيطرة

2020/12/20 | 17:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أكد وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الأحد ، أن سلالة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" خرجت عن السيطرة.

وقال هانكوك، إن "تلك السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد، خرجت بالفعل عن السيطرة".

وتابع أنه "من الصعب حاليا السيطرة على تلك السلالة الجديدة لفيروس كورونا، قبل توزيع اللقاحات على نطاق واسع".

وشدد هانكوك على ضرورة "وضع حد لتفشي سلالة فيروس كروونا الجديدة، من خلال تطبيق إجراءات صارمة للتباعد الاجتماعي".

وبين أن "الخطة الموضوعة تنتهي من تلقيح مليون شخص بلقاحات كورونا خلال أيام، ولكن كان لزاما إصدار قرار بفرض الحجر الصحي في لندن وجنوب شرقي إنجلترا".

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