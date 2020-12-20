قدرك هو الموت ربما - نادية خلوف

2020/12/20 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف إذا قال لك أحد المهربين افعل ذلك ، فإنّك سوف تفعل": لاجئون يحاولون إنقاذ أصدقائهم من القناةديان تايلورالغارديان ترجمة: نادية خلوف تحدث اثنان من طالبي اللجوء كانا على متن نفس القارب مع عائلة إيرانية كردية غرقت أثناء محاولتها عبور القناة عن محاولاتهما المحمومة لإنقاذ حياة العائلة بعد انقلاب السفينة.رسول إيران نجاد ، زوجته ، شيفا محمد بناهي ، 35 عامًا ، وأطفالهم: أنيتا ، تسعة ......





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