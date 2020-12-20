مجلة الايكونومست: لا ضمانات بعدم انسحاب الجمهوريين من الاتفاق النووي

2020/12/20 | 17:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

اكد الكاتب والمحلل السياسي في مجلة الايكونومست شاشانك جوشي ، الاحد، انه لا يوجد ما يضمن بأن إدارة جمهورية محتملة في الولايات المتحدة ستخرق الاتفاق النووي مرة أخرى عام 2024 وان على ايران ان تتعامل مع خطر الانسحاب من الصفقة.

ونقلت صحيفة طهران تايمز في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ مع جوشي قوله إن ” الرئيس المنتخب جو بايدن تعهد بالانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة التي تم توقيعها عندما كان نائبًا للرئيس إذا وافقت إيران أيضًا على العودة إلى الامتثال الكامل.



ومع ذلك ، يقول دبلوماسيون ومحللون إنه من غير المرجح أن يحدث ذلك بسلاسة لأن الخصوم المتشككين يريدون التزامات إضافية من بعضهم البعض”.

واضاف أن ” اغتيال العالم النووي الايراني محسن فخري زادة كان عملا استفزازيا للغاية ، وربما كان هدفه تعطيل جهود إدارة بايدن القادمة لإعادة الانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة”.

وتابع ” أعتقد أنه من المحتمل جدًا أن تتوصل إدارة بايدن إلى اتفاق مع إيران.



لكن هناك سؤالان.



الأول هو ما إذا كانت ستكون عودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة ، أو شيء أكثر محدودية يتضمن تخفيف العقوبات الأمريكية وعودة إيران إلى الامتثال، والسؤال الثاني هو ما إذا كان يمكن الاتفاق على صفقة متابعة ، تشمل ، على سبيل المثال ، بنود انقضاء الوقت والمزيد من المساعدة الاقتصادية لإيران و يبدو أن صفقة المتابعة أكثر صعوبة في هذه المرحلة ، لا سيما في ضوء الانتخابات الإيرانية العام المقبل وغيرها من القضايا”.

وبين ” مع ذلك ، لايوجد ضمان أن الإدارات المقبلة لن تتصرف مثل دونالد ترامب، لذا يجب أن تتعامل إيران مع خطر انسحاب إدارة جمهورية في عام 2024 مرة أخرى من الصفقة فقد كانت خطة العمل الشاملة المشتركة مثيرة للخلاف ومثيرة للجدل في الولايات المتحدة ، وستظل هناك معارضة قوية لها في الحزب الجمهوري لسنوات قادمة”.

واوضح أن ” الدرس المستفاد من حقبة ترامب هو أن أمريكا شديدة الاستقطاب وأن الاتفاقات الدبلوماسية قد تكون أقل ديمومة واستقرارًا مما كانت عليه في الماضي.



ومع ذلك ، إذا فاز الديمقراطيون بإعادة انتخابهم في عام 2024 ، فقد يسمح هذا للصفقة بأن تصبح أكثر مؤسسية وقبولًا ، لا سيما إذا كان من الممكن تخفيف التوترات الإقليمية الأوسع في الفترة الانتقالية”.



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