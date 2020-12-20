الانبار تعلن اغلاق مدارس بعد تسجيلها حالات اصابة بكورونا

2020/12/20 | 17:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار…

أعلن مدير عام دائرة تربية الانبار نافع حسين الدليمي، الاحد، اغلاق ثلاث مدارس اثر تسجيلها اصابات بفيروس كورونا.

وقال الدليمي لـ /المعلومة/ إن “مديرية تربية الانبار اوعزت الى مدراء مدرستين في ناحية الصقلاوية شمالي مدينة الفلوجة، ومدرسة في قضاء القائم غربي الانبار ، باغلاق تلك المدارس في المنطقتين على خلفية تسجيل اصابات في صفوف الكوادر التعليمية والطلبة”.

وأضاف، أن “قرار الغلق كان متوقعا لوجود اعداد كبيرة من طلبة المدارس والكوادر التعليمية الا ان جهود كبيرة تبذل من اجل الحد من انتشار اصابات جديدة وهنالك تعليمات مشددة لتطبيع قرارات خلية الازمة وعدم التهاون مع المخالفين”.

واعتبر أن “قلة الوعي وعدم الالتزام من قبل اولياء الامور في حث أبنائهم على ارتداء الكمامة ساهم في تسجيل اصابات جديدة بفيروس المرض “.

يشار الى ان مديرية صحة الانبار نفت قبل خمسة ايام تسجيل اصابات في جميع مدارس المحافظة.



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