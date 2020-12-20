الموقف الوبائي في إقليم كوردستان.. حالات الشفاء 4 اضعاف الإصابات

2020/12/20 | 17:58 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، الاحد، تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، و118 إصابة اضافية، و502 حالة شفاء اخرى من عدوى فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في البيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (20 كانون الاول 2020)، إنها "اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 5337 فحصا جديدا من بينها 2040 فحصا في اربيل و694 في السليمانية و2493 في دهوك و67 في كرميان و28 في رابرين"، لافتا إلى "تسجيل اصابة 118 شخصا جديدا بالفيروس من بينهم 32 في اربيل و29 في السليمانية و48 في دهوك و9 في كرميان".

وأضاف البيان انه تم تماثل "502 مصابا للشفاء خلال المدة ذاتها من بينهم 163 في اربيل و9 في السليمانية و307 في دهوك و4 في حلبجة و19 في كرميان"، مؤكدا "وفاة 8 مصابين من بينهم 1 في اربيل و5 في السليمانية و1 في كرميان و1 في رابرين".

واحصى البيان "اعداد الاشخاص الذين تم حجرهم منذ ظهور الفيروس في اقليم كوردستان بـ 21871 شخصا، غادروا جميعا المستشفيات والمراكز الصحية، مشيرا إلى "قيام الوزارة بإجراء 897290 فحصا للمدة ذاتها من بينها 313540 فحصا في اربيل و195677 في السليمانية و380863 في دهوك و7210 فحوص في حلبجة".

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