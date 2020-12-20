مجلس الوزراء يصدر تعميما للتنسيق مع مجلس الخدمة الاتحادي

2020/12/20 | 17:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأحد، الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بالتنسيق المباشر بينها وبين مجلس الخدمة العامة الاتحادي.

وقالت الأمانة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (20 كانون الاول 2020)، انها "أصدرت إعماما إلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، يقضي بالتنسيق المباشر بينها وبين مجلس الخدمة العامة الاتحادي".

وأضاف البيان، أن "التنسيق المباشر سيكون من خلال استحداث موقع إلكتروني، أو تسمية مخول لتلبية متطلبات عمل المجلس آنفا، والإجابة على المخاطبات الرسمية خلال (21) يوم عمل كحد أقصى".

وتبع، أن "ذلك يأتي لتمكين مجلس الخدمة العامة الاتحادي من القيام بالمهمات الموكلة إليه بموجب القانون (4 لسنة 2009)".

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