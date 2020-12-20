وزير النقل: دايو تعتمد على العمالة المحلية في التجهيز بميناء الفاو

2020/12/20 | 17:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حدَّد وزير النقل ناصر حسين بندر، اليوم الاحد، موعدَ إنجاز قناطر مرور القطار من بغداد إلى الموصل ثم تركيا، فيما أشار إلى وجود خطة لربط ميناء الفاو بتركيا.وقال بندر لوكالة الرسمية إنه “بدأ التفكير بشكل جدي لإعادة تشغيل القطار من بغداد الى الموصل ومن ثم إلى تركيا، إذ تمَّ الشروع بالعمل في عدد من القناطر التي دمرتها عصابات داعش الإرهابية، وخلال شهرين سيكتمل العمل”.وأضاف، أن “الخطة الكبرى هي ربط ميناء الفاو بتركيا، وهذه خطة موجودة، حيث لدينا شركات صينية وتركية وشركات أخرى متقدمة في بناء القناة الجافة”.وأشار إلى أن “قطارات العراق قديمة وفي عام 2013 تم […]

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