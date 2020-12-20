مصدر حكومي: مجلس الوزراء مصر على تمرير موازنة 2021 اليوم

2020/12/20 | 18:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر حكومي

مجلس الوزراء يواصل للساعة الثامنة على التوالي مناقشة مشروع قانون موازنة 2021، لغرض اجراء بعض التعديلات والاضافات عليها، واصرار من قبل المجلس على تمريرها خلال الجلسة المنعقدة حاليا

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