الاتفاق على ورقة مقترحات نيابية لتطوير التعليم الحكومي الخاص

2020/12/20 | 18:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعدت رئاسة مجلس النواب ورقة مقترحات الى وزارة التعليم العالي عن ملف التعليم الحكومي الخاص ( النظام الموازي) ، لاجل دراستها من قبل اصحاب الشأن وبيان مدى امكانية تطبيقها .وقال النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ، خلال اجتماع موسع للجنة التعليم العالي النيابية, بحضور الكادر المتقدم للوزارة ، ان " التعليم الموازي ضرورة وحاجة ملحة , فقد اقر هذا النوع من التعليم بهدف ايجاد فرصة جيدة للطلبة المتفوقين في تحقيق حلمهم ودراسة التخصص الذي يرغبون به وايضا تحقيق رغبة ذويهم بأن يشاهدوا في تحقيق رغبة ابنائهم هدف كبير لهم".واوضح ، ان " الكثير من المطالبات والمقترحات وردت الى مجلس النواب عبر مختصين واكاديميين وطلبة وذويهم , يطالبون بتعديل تعليمات التعليم الموازي والمسائي واعادة النظر بالرسوم العالية للمجموعة الطبية "، مشيرا الى الاتفاق على ضرورة ان تستغل العوائد المالية المتحققة من قطاع التعليم لصالح تطوير مؤسسات التعليم نفسها من توسعات لزيادة الطاقة الاستيعابية وتطوير المختبرات والابنية التعليمية وتمويل اجور المحاضرين من الاساتذة الخارجيين , على ان تكون هذه الرسوم غير مبالغ فيها والتفكير بأن الغاية من هذا النظام ليس ماديا بل اقر لتحقيق حلم ابنائنا الطلبة وحلم ذويهم "./انتهى5

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