رئيس الوزراء العراقي يوجه دعوة إلى نظيره الكويتي لزيارة البلاد

2020/12/20 | 18:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، مع السفير الكويتي لدى العراق، سالم غصاب الزمانان، التعاون بين البلدين، فيما وجه الكاظمي دعوة لن...

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