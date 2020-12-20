الانبار تعلن اغلاق مدارس بعد تسجيلها حالات اصابة بكورونا

2020/12/20 | 18:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بالانبار_اين]أعلن مدير عام دائرة تربية الانبار نافع حسين الدليمي، الاحد، اغلاق ثلاث مدارس اثر تسجيلها اصابات بفيروس كورونا.

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