2020/12/20 | 18:23 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم:جواد العطار
ووجوده الدولي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: نجاح الخارج وضياع الداخل) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
زيارة رئيس مجلس الوزراء الاخيرة الى
تركيا تؤشر نهجا إيجابيا واضحا في تطوير
علاقات العراق مع محيطه الاقليمي
ووجوده الدولي...
لكن ، هذا الحراك الذي
يهدف في ظاهره الى تدعيم الوضع الداخ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: نجاح الخارج وضياع الداخل) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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