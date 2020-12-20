2020/12/20 | 18:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:جواد العطار

زيارة رئيس مجلس الوزراء الاخيرة الى

تركيا تؤشر نهجا إيجابيا واضحا في تطوير

علاقات العراق مع محيطه الاقليمي

ووجوده الدولي...



لكن ، هذا الحراك الذي

يهدف في ظاهره الى تدعيم الوضع الداخ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: نجاح الخارج وضياع الداخل) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: نجاح الخارج وضياع الداخل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).