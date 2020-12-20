الكويت تنعى الشيخ ناصر صباح الأحمد النجل الأكبر لأمير الكويت الراحل

2020/12/20 | 18:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الديوان الأميري بالكويت اليوم

الأحد وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد

الصباح، النجل الأكبر لأمير الكويت

الراحل الشيخ صباح الأحمد، والنائب

الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع

الأسبق وأحد أبرز شخصيات الأسرة

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