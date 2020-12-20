عودة (66) مواطنا عراقيا من تركيا الى ارض الوطن طوعيا

2020/12/20 | 18:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الهجرة و المهجرين عن عودة

(66) مواطنا عراقيا من ولايتي انقرة

وجوروم في الجمهورية التركية الى ارض

الوطن ، ضمن خطة الوزارة لتشجيع

العراقيين في دول الجوار على العودة

الطوعية .

وذكر مدير ع

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