نسخة كورونا الجديدة تقلق العالم: ماهي؟ وما خطورتها” وكيف تختلف عن الفيروس المعتاد؟

2020/12/20 | 18:29 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

كشفت صحيفة ذا صن TheSun البريطانية، أن سلالة جديدة من فيروس كورونا بدأت تنتشر في جميع أنحاء المملكة المتحدة والتي ظهرت بعد أسبوع من طرح اللقاح.

ومع كشف رؤساء الصحة عن أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا أصابت ما لا يقل عن 1000حالة حتى الآن، معظمها في جنوب شرق إنجلترا، فقد أثيرت تساؤلات حول ما إذا كان اللقاح قادرًا على التغلب عليه.

ما هي سلالة كورونا الجديدة وهل يستطيع اللقاح التغلب عليها؟

إن سلالة جديدة من فيروس كورونا تم تحديدها في المملكة المتحدة أكثر عدوى بنسبة تصل إلى 70%، لكن لا يُعتقد أنها أكثر فتكًا وإن اللقاحات يجب أن تظل فعالة.

ما هي سلالة كورونا الجديدة؟

تم تسميته VUI – 202012/01 – وهو قيد التحقيق في ديسمبر، وتم التعرف عليه لأول مرة في سبتمبر، وفقًا للعلماء في المملكة المتحدة، الذين كانوا يعملون مع هيئة الصحة العامة بإنجلترا Public Health England (PHE) ، حيث يعكف العلماء بالحكومة فى تحليل السلالة “الآن”.

ما مدى سرعة انتشار سلالة كورونا الجديدة؟

يُخشى أن تكون السلالة الجديدة من كورونا معدية بنسبة 70 % أكثر من الفيروس الأصلي.

وقال مصدر حكومي: “ما لا نعرفه حتى الآن هو ما إذا كانت السلالة الجديدة أكثر أو أقل احتمالية أن تسبب لك الأذى، لكن ما تعلمناه هو أنها ستنتقل من شخص إلى آخر بسهولة أكبر وهذا ما نحن عليه الآن.

قال البروفيسور كريس ويتي، كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، إن المملكة المتحدة أبلغت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس التاجي الجديد يمكن أن ينتشر بسرعة أكبر.

أضاف: “نتيجة للانتشار السريع للمتغير الجديد، وبيانات النمذجة الأولية ومعدلات الإصابة المتزايدة بسرعة في الجنوب الشرقي، تعتبر المجموعة الاستشارية لتهديدات الفيروسات التنفسية الجديدة والناشئة (NERVTAG) الآن أن السلالة الجديدة يمكن أن تنتشر أكثر بسرعة، مضيفا لقد نبهنا منظمة الصحة العالمية، ونواصل تحليل البيانات المتاحة لتحسين فهمنا.

وأكد، لا يوجد دليل حالي يشير إلى أن السلالة الجديدة تسبب ارتفاع معدل الوفيات أو أنها تؤثر على اللقاحات والعلاجات، على الرغم من أن العمل العاجل جار لتأكيد ذلك.

بالنظر إلى هذا التطور الأخير، أصبح من الحيوي الآن أكثر من أي وقت مضى أن يواصل الجمهور اتخاذ إجراءات في منطقتهم لتقليل انتقال العدوى.

وقال وزير الصحة مات هانكوك، للنواب إن البديل ربما يغذي “الانتشار الأسرع” في جنوب شرق إنجلترا.

قال هانكوك، إن أعداد الحالات المرتبطة بالسلالة الأخيرة تتزايد “بسرعة”، حيث حث الجميع على الالتزام بقيود كورونا.

أوضحت سكاي نيوز، أنه تم إبلاغ الوزراء في 11 ديسمبر أن السلالة ظهرت لأول مرة في كينت، وأضاف البروفيسور توم كونور، من كلية العلوم البيولوجية بجامعة كارديف، إنه تم تحديد الحالات في ويلز واسكتلندا.

ما مدى خطورتها ؟

على الرغم من التحذيرات من أن السلالة الجديدة تزيد من انتشار فيروس كورونا، قال الخبراء إنه لا يوجد دليل على أنها أكثر خطورة.

قال آلان ماكنالي، أستاذ علم الجينوم التطوري الميكروبي في جامعة برمنجهام: ” هذا لا يعني أنه أكثر قابلية للانتقال أو أكثر عدوى أو خطورة.

وأضاف: “من المهم الحفاظ على منظور هادئ وعقلاني حول السلالة لأن هذا تطور طبيعي للفيروس ونتوقع ظهور متغيرات جديدة وتذهب مع مرور الوقت”.

ما هي سلالة المنك من كورونا ؟

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تحذير المملكة المتحدة من سلالة جديدة من فيروس كورونا.

هددت أحدث سلالات فيروس كورونا التي تم اكتشافها في مزارع المنك، مكافحة أوروبا لهذا المرض الفتاك، أصيب حيوان المنك في الدنمارك بالفيروس المسبب لفيروس كورونا بعد انتقاله من البشر المصابين.

قالت منظمة الصحة العالمية، إن سلالات الفيروس التاجي التي تصيب حيوانات المنك، والتي تنتقل لاحقًا إلى البشر، ربما تكون قد اكتسبت “مجموعات فريدة من الطفرات”.

أبلغت 6 دول، وهم الدنمارك، وهولندا، وإسبانيا، والسويد، وإيطاليا، والولايات المتحدة، عن الفيروس في حيوانات مزارع المنك، والتي يعود تاريخها إلى يونيو.

ما هي سلالات كورونا الطافرة الأخرى الموجودة؟

يراقب علماء بريطانيون 4000 سلالة قاتلة من فيروس كورونا بالفعل، مع فهم أن هناك عشرات الآلاف من الطفرات منذ ظهور الفيروس لأول مرة قبل عام.

نشر علماء من جامعة كاليفورنيا، إلى جانب خبراء من جامعة أكسفورد، مؤخرًا مراجعة للسلالات التي تم اكتشافها حتى الآن.

قال باحثون بقيادة جامعة برن في سويسرا، إن سلالة 20A.EU1 اكتُشفت لأول مرة في يونيو لدى عمال مزرعة في كاتالونيا وأراجون.

كانت السلالة مسؤولة عن 90% من الإصابات الجديدة في إسبانيا في يونيو، وربما انتشرت في جميع أنحاء أوروبا بسبب السياح الذين يزورون البلاد.

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