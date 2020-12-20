العوامل التي فجّرت الانتفاضة صارت اقوى ! - مهند البراك

2020/12/20 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مهند_البراك تشتد معاناة اوسع الاوساط الشعبية بالوان طيفها و خاصة الكادحة منها، من الطبقة الحاكمة الاوليغارشية (حكم العوائل) التي تشكّلت على اساس محاصصة للهويات الطائفية و العرقية، التي لم تقدّم للشعب باطيافه طيلة سبعة عشر عاماً، الاّ محاولات دموية لنبش و تصعيد المشاعر الطائفية و العرقية، و ادّت الى تحطيم اساسيات الاقتصاد الوطني بالزراعة و الصناعة و التجارة، و جعلت من البلاد الغنية دولة ريعية بائسة تابعة بلا ......





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