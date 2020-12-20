تونس:زمن راشد الغنوشي وعبير موسى - بشير الحامدي

2020/12/20 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بشير_الحامدي ـ 1 ـ في 2011 فسح المجال أمام المشروع السياسي لحركة النهضة للهيمنة على دواليب الدولة والمجتمع والتقطت النهضة مشروع الانتقال الديمقراطي وصار مشروعها ولم تعد ذلك الحزب البرجوازي الصغير العقائدي كما كانت في ثمانينات وتسعينات القرن المنقضي لقد تحولت لحزب برجوازية الخدمات والعقارات والمصارف المرتبطة الأول في تونس وهو ما مكنها من أن تلعب الدور الأول في حراسة مصالح القوى الأجنبية في تونس فرنسا أمريكا ......





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