أخر تحديث لسعر صرف الدولار بأغلب مدن العراق مساء اليوم - عاجل

2020/12/20 | 18:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بعد قفزته الصباحية ..



استقر سعر صرف الدولار بالاسواق المحلية بحدود لا تتجاوز 1460 دينار للدولار الواحد مساء اليوم.

وبعد ان حددت وزارة المالية سعر الصرف لما فوق الـ 1460 دينار للدولار الواحد ، واصل ارتفاعه بعموم المحافظات العراقية اليوم.

وسجلت بورصة الكفاح في بغداد سعر صرف 1440 دينار للدولار الواحد للبيع و 1420 للشراء ، فيما سجلت بورصة الحارثية سعر بيع 1450 دينار للدولار و 1420 للشراء.

وفي ديالى سجل سعر الصرف 1460 دينار مقابل الدولار للبيع و 1400 للشراء ، فيما كان في صلاح الدين وكركوك بسعر بيع 1450.

وفي محافظات الجنوب ، سجلت محافظة البصرة 1440 للبيع و 1430 للشراء.

وسجلت محافظات واسط وميسان والديوانية وذي قار والمثنى وكربلاء والنجف سعر صرف بلغ 1450 للبيع و 1420 للشراء.

وفي اقليم كردستان ، سجل سعر البيع في بورصات اربيل والسليمانية ودهوك سعر بيع بلغ 1430 دينار للدولار و 1410 للشراء.

وصباح اليوم ، اصدر البنك المركزي العراقي، ، توجيهاته الى المصارف الحكومية، بخصوص اعتماد سعر صرف الدولار، وبيعه الى المستفيد النهائي. وحصلت (بغداد اليوم)، على كتاب صادر من دائرة العمليات المالية، التابعة للبنك المركزي، وموجه الى المصارف المجازة، تضمن توجيهاً بخصوص تغيير سعر صرف الدولار، واعتباراً من اليوم الاحد.وجاءت الاسعار كالاتي:1450 سعر شراء الدولار من وزارة المالية1460 سعر بيع الدولار للمصارف من خلال نافذ العملة1470 سعر بيع الدولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.

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