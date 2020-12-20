2020/12/20 | 18:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

ما يزال خبر وفاة دييجو أرماندو مارادونا، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، يحظى باهتمام عالمي، في ظل ما صاحبه من ردود أفعال واسعة، شهدت كشف أسرار غريبة، من ضمنها، ما أوضحته صحيفة ذا صن البريطانية، اليوم الأحد.

مارادونا غادر عالمنا في الخامس والعشرين من تشرين الثاني الماضي، عن عمر يناهز 60 عامًا، بعد أن دخل في صراع طويل مع المرض.

صحيفة ذا صن، أوضحت أن مارادونا كتب في وصيته التي أرسلها إلى محاميه ماتياس مورلا، "بعد تحليل عميق، أود أن أعبر عن رغبي في أن يتم تحنيط جسدي بعد وفاتي، وعرضه في المتحف، محاطًا بأكبر قدر من الجوائز".

وشدد دييجو في وصيته على أنه،" يرغب في أن يواصل الناس في زيارته بالمتحف، محاطًا بذكرياته الشخصية".

من جانبه، أفاد موقع فوتبول إيطاليا أن،" المقربين من مارادونا، يناقشون حاليًا فكرة إنشاء ضريح في مكان ما، حتى يتسنى للجماهير زيارته من وقت إلى آخر".

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