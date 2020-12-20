لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي لـ/ نينا / : مجلس النواب سيرفض التعديلات الحكومية التي تمس قوت المواطنين وعوائلهم

2020/12/20 | 18:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكدت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية ، ان مجلس النواب سيرفض كل التعديلات التي من شأنها المساس بقوت المواطنين بسبب الازمة المالية وارتفاع سعر صرف الدولار .وذكر عضو اللجنة النائب ستار الجابري ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " الموازنة العامة ليست بعهدة مجلس النواب حتى الان بعد ان تأخرت الحكومة لاكثر من 50 يوما عن ارسالها الى البرلمان "، مشيرا الى السخط الشعبي عن تسريب وثائق الموازنة العامة التي وصلت نسخة غير رسمية منها الى مجلس النواب.واضاف ان " استقطاع مخصصات الموظفين وارتفاع سعر صرف الدولار، يعادل استقطاع نحو 22% من راتب الموظف الحكومي ، ما ينعكس سلبا على المواطن والشارع العراقي "، مبينا ان " مجلس النواب سيرفض كل التعديلات التي تمس قوت المواطنين وعوائلهم ".وبشأن تقرير المنهاج الوزاري عن الاداء الحكومي ، اوضح الجابري ان " هناك فارقا شاسعا بين المنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب لدى منح الثقة للكاظمي ومرشحي كابينته الوزارية ، وبين البرنامج الحكومي الذي قدمته الوزارات الى الامانة العامة لمجلس الوزراء واللجنة المختصة في مجلس النواب "، مؤكدا ان " النسبة التي اعلنها الكاظمي عن الانجاز الحكومي مبالغ بها كثيرا ".وانهت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية ، عرض تقريرها نصف السنوي في جلسة امس السبت ، حيث وجهت رئاسة مجلس النواب باستضافة الوزراء في جلسات البرلمان المقبلة ./انتهى5

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