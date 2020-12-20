مجلس الوزارء يقر 20 بندا من اصل 34 من الموازنة ويواصل جلسته لاكمالها

2020/12/20 | 18:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن مصدر رسمي بأن مجلس الوزراء اقر أكثر من نصف الموازنة في جلسته الاستثنائية اليوم .وقال المصدر، إن "مجلس الوزراء عقد، اليوم، جلسته الاستثائية بشان مشروع قانون موازنة 2021"، واقر 20 بنداً من أصل 34 بندا مشيرا الى استمرار جلسة المجلس لاكمال بقية بنودها./انتهى3

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