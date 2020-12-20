اغتيال مؤسس منظمة حكماء للعدالة الانتقالية داخل منزله

2020/12/20 | 18:32 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

كشف مصدر اليوم الاحد ، اغتيال مؤسس منظمة حكماء للعدالة الانتقالية ومرشح الانتخابات عن مدينة الطارمية “عبدالمنعم السلماني” داخل حديقة منزله في حي الجامعة ببغداد”.

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