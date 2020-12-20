نائب: اقالة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ليست بعيدة

2020/12/20 | 18:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو اللجنة المالية ماجد الوائلي، اليوم الاحد، ان اقالة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ليست بعيدة، فيما اشار الى ان البرلمان لن يسمح بسياسة التجويع وارضاخ الشعب نحو التطبيع.

وقال الوائلي في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه “وجّهنا في اللجنة المالية كتاباً الى (رئاسة مجلس الوزراء) لتنفيذ بنود (الورقة البيضاء) وكذلك تقديم مقترحات اللجنة من اجل تعظيم الايرادات وحل المشاكل التي تقف عائقاً امام حل الازمة المالية وتقدم الاقتصاد العراقي”.

واضاف الوائلي، ان “السلطة التنفيذية مازالت متكاسلة ومتراخية وتلجأ الى قوت المواطن بشكل مباشر”، مشيرا الى ان “اول اجراء اتخذته هو رفع سعر صرف الدولار وسربت بشكل لا يخلو من التقصير نسخة غير رسمية من الموازنة لتلوح بسياسة تقشفية قاسية يدفع ثمنها المواطن”.

واكد “نقولها (من الاخير) لن نسمح بسياسة التجويع ولن نسمح بمحاولة ارضاخ الشعب نحو التطبيع”، مشددا على ان “اقالة (وزير المالية) و (محافظ البنك المركزي) وكل المسؤولين عن ذلك ليست ببعيدة”.

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