محافظ البنك المركزي: البنك الدولي طلب عام 2014 رفع سعر الصرف إلى 1500 دينار مقابل الدولار

2020/12/20 | 18:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف محافظ البنك المركزي مصطفى مخيف عن تلقي العراق طلب من البنك الدولي في عام الفين وأربعة عشر لرفع سعر الصرف الى الف وخمس مئة دينار مقابل الدولار.

واكد مخيف في تصريحات صحفية، ان الاحتياط النقدي العراقي لا يزال موقفه جيداً، مطالبا وزارة المالية بتعزيز العائدات الكمركية والعمل على تنظيم عمل المنافذ الحدودية لدعم الاقتصاد الوطني خاصة بعد انخفاض أسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا، وأضاف محافظ البنك المركزي ان وزارة المالية ستقوم بمضاعفة المبالغ للرعاية الاجتماعية بصفتها مسؤولة عن دعم الطبقات الفقيرة.

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