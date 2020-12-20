نائب: موازنة 2021 ستكون الأضخم بتاريخ العراق رغم الازمة المالية

2020/12/20 | 18:38 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

اكد النائب محمد البلداوي، الاحد، بان الحكومة ستقدم موازنة هي الاعلى في تاريخ العراق خلال 2021 رغم الازمة المالية.

وقال البلداوي لـ /المعلومة/، إن “موازنة 2021 والتي ستقدمها الحكومة الى مجلس النواب ستصل الى 150 ترليون دينار وهي الاعلى في تاريخ البلاد”، لافتا الى ان “هذا الرقم لم تصله حتى الميزانيات الانفجارية وكأن البلاد لا تمر بازمة واضطرت للاقتراض مرتين لتامين رواتب موظفيها”.

واضاف، أن “مجلس النواب سيدفع الى حماية المواطن والموظف بعدة طرق اذا ما وصلت الموازنة اليه لان الحكومة عاجزة عن ايجاد وتقديم حلول ناجعة للازمة الراهنة”، مؤكدا بان “الموازنة ستخضع لحوارات وتقديم حلول افضل من حلول الحكومة التي ليس لديها رؤية في المشهد الاقتصادي”.

ويعاني العراق من ازمة مالية حادة في ظل قرارات حكومية دفعت الى رفع سعر الصرف للدولار ما اسهم في زيادة قلق الراي العام حيال اسعار المواد الغذائية.



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