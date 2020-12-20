الخزعلي : حكومة الكاظمي هي افشل حكومة مرت على العراق ويجب على البرلمان اقالتها فوراً

2020/12/20 | 18:38 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

عد النائب فالح الخزعلي ان” حكومة الكاظمي هي افشل حكومة مرت على العراق ويجب على البرلمان اقالتها فوراً.

وقال الخزعلي في مداخلة له ، نسبة انجاز الحكومة على مدار 8 اشهر لا تتجاوز 17% وهذا يمثل فشل في ادارة الدولة ، مشيرا الى ان” قرار رفع صرف الدولار مقابل الدينار العراقي سينعكس سلباً على الطبقة الفقيرة واصحاب الدخل المحدود”.

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