بحادثة “غريبة”: فريق عراقي يخسر مباراة بالانسحاب .. والسبب: لايملك اموالًا لدفع مستحقات الحكم!

2020/12/20 | 18:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

في حادثة مليئة بالغرابة، خسر فريق الحرية أحد النوادي العراقية من الدرجة الأولى، مباراته في الدوري أمام نظيره فريق الجامعة، بعد انسحابه لسبب أفجع وسائل التواصل الاجتماعي والاوساط الرياضية.

ومن المعروف في العراق فإن اجور التحكيم للاندية من الدرجة الاولى يدفعها الفريقان المتنافسان إلى فريق التحكيم والبالغة 700 الف دينار، حيث يقع على كل فريق 350 الف دينار عراقي.

إلا أن فريق الحرية ولعدم امتلاكه 350 الف دينار لدفع الاجور إلى الطاقم التحكيمي، انسحب من المباراة مما ادى الى انهاء الفريق التحكيمي المباراة باحتساب الفوز لصالح فريق الجامعة، ما يجعل فريق الجامعة فائزًا بنتيجة 3 أهداف مقابل صفر.

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